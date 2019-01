WASHINGTON – Un uomo ha aperto il fuoco nella SunTrust Bank di Sebring, in Florida, il 22 gennaio. Lo sparatore si è chiuso nella banca e ha trattenuto gli ostaggi, fino a quando non si è arreso dopo l’irruzione delle teste di cuoio degli Swat. Il bilancio è di 5 morti e diversi feriti.

Secondo le prime informazioni, il killer è un uomo di 21 anni che intorno alle 12.30 del 22 gennaio ora locale, le 18.30 in Italia, ha fatto irruzione nella banca e ha iniziato a sparare in un tentativo di rapina finito male. L’uomo ha ucciso almeno 5 persone e ha tenuto i presenti nella banca in ostaggio.

Poi l’irruzione delle teste di cuoio lo hanno portato alla resa ed è stato arrestato. Tutti gli ostaggi sono stati liberati e soccorsi.