ROMA – Sparatoria in un liceo di Santa Clarita, in California, il 14 novembre. Un teenager ha aperto il fuoco alla Saugus High School contro gli studenti. Il bilancio al momento è di almeno 6 feriti, di cui 2 gravi. Tutte le scuole della zona sono in ‘lockdown’.

Il giovane è poi fuggito e la polizia ha dato il via a una caccia all’uomo. Si tratterebbe di un maschio asiatico vestito di nero, mentre il Los Angeles Times parla di un teenager in fuga.

Almeno due dei feriti del liceo di Santa Clarita, in California, verserebbero in gravi condizioni. Sei o sette le persone che al momento sarebbero state ricoverate. (Fonte ANSA)