NASHVILLE – Sparatoria nel centro commerciale di Nashville in Tennessee la sera del 3 maggio, ora italiana. Uno degli sparatori è stato fermato, mentre il complice è in fuga. Quattro le persone ferite, di cui una in modo grave.

La polizia ha riferito che uno degli autori della sparatoria nel centro commerciale di Nashville è stato catturato mentre proseguono le ricerche per un secondo assalitore.

I vigili del fuoco di Nashville segnalano via Twitter che una persona, una donna, ferita nella sparatoria in un centro commerciale a Nashville è in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale.