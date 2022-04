Spari nella metro di New York: diversi feriti. Caccia ad un sospetto con maschera antigas. “Non si esclude atto di terrorismo” (Foto Ansa)

Diverse persone, almeno tredici, sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn, New York. La polizia ha escluso la pista dell’atto di terrorismo.

Non è chiaro se le sparatorie siano avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.

Sparatorie a New York, il sospetto indossava una maschera antigas

La persona sospettata di aver aperto il fuoco nella metropolitana di New York indossava una maschera antigas e un giubbino arancione come quelli dei dipendenti della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

Spari in metro a New York, trovati anche ordigni inesplosi

Nella stazione della metropolitana di New York teatro delle sparatorie sono stati rivenuti anche diversi “dispositivi non esplosi”. Lo riportano i media locali citando le autorità.

Sparatorie in metro a New York, panico e sangue sulla banchina

Persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di tamponare il sangue con magliette e camicie.

Sono le prime immagini della sparatoria nella metro di New York che stanno comparendo sui media americani. Le immagini mostrano anche lunghe scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo.

Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare.