NEW YORK – Ex spogliarellista eredita 250mila euro da un cliente dello strip club. La famiglia, ovviamente, le fa causa, ma il giudice stabilisce che le ultime volontà del defunto vanno rispettate, e lei riesce a cominciare una nuova vita come stilista.

Sembra la trama di una commedia a lieto fine la vicenda di Veronica Beckham, americana di 34 anni. Durante la sua attività come spogliarellista, nel luglio del 2014, la giovane donna aveva avuto modo di incontrare Micky Liu, ex dirigente dell’emittente televisiva statunitense Hbo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

I due erano diventati presto amici, ha raccontato la donna. Liu soffriva di diabete e malattie cardiache legate all’obesità, e meno di un anno dopo, nel 2015, morì, ad appena 51 anni, racconta il New York Post.

Alla lettura del testamento, la scoperta che ha sconvolto la famiglia dell’uomo. Liu, infatti, aveva deciso di lasciare una polizza assicurativa sulla vita del valore di 250mila euro intestata proprio a Veronica Beckham.

Come spesso in questi casi, i familiari di Liu hanno ingaggiato una battaglia legale nei confronti della spogliarellista, sostenendo che si fosse servita della sua capacità di sedurre per raggirare l’uomo. Inoltre secondo la sorella di Liu, Beckham avrebbe fatto leva proprio sulla fragilità di salute del fratello per influenzarlo nelle sue scelte.

Dal canto suo in tribunale la donna ha parlato di una amicizia rimasta solo sul piano platonico, mai diventata una relazione sessuale. Alla fine il tribunale ha stabilito che Liu ha agito autonomamente e i soldi destinati a Beckham andranno proprio a lei, che ha così potuto iniziare una nuova vita come stilista.