La sposa muore durante le nozze e viene subito rimpiazzata dalla sorella minore: il matrimonio è avvenuto in India, a Samaspur, nello Stato dell’Uttar Pradesh.

Le famiglie dei due sposi, Surabhi, 23 anni, e Manoj Kumar, dopo il tragico infarto che ha portato alla morte improvvisa di Surabhi mentre stava scambiando le ghirlande con Manoj, hanno immediatamente concordato di ripristinare l’antica tradizione che prevedeva il matrimonio con la sorella della sposa se questa moriva.

Le cronache raccontano della madre di Surabhi che chiedeva, urlando disperata, di trovare una soluzione per terminare comunque le nozze e proponeva ai futuri consuoceri la figlia più giovane Nisha.

Il racconto del fratello della sposa morta durante il matrimonio in India

È stato Samaspur, fratello delle spose, a ricostruire l’accaduto: “I miei erano addolorati e disperati, non sapevano cosa fare”, ha raccontato. “La loro decisione è stata sofferta ma giusta. Mia madre era affranta dal dolore, ma un matrimonio è una questione d’onore tra famiglie e va rispettato”.

Così si è fatta strada l’idea di sostituire a Surabhi la più giovane Nisha. “Le famiglie si sono riunite in un stanza e tutti si sono trovati d’accordo”. Poco dopo, senza che nessuno avesse chiesto il parere della giovane Nisha, che da damigella si è ritrovata sposa, il rito si è svolto fino alla fine, tra canti, suoni di campanelle e la tradizionale processione finale.

“Non pensavo si potesse provare contemporaneamente dolore per una morte e felicità per un matrimonio”, ha aggiunto Samaspur.

Le critiche dei media: cadavere della sposa tenuto in una stanza

I media locali hanno criticato la mancanza di rispetto per Surabhi: il suo corpo è stato tenuto in una stanza fino al termine della processione nuziale, senza nessuno che la vegliasse. Solo a nozze concluse i festeggiamenti si sono trasformati in rito funebre.

Questo matrimonio non è il primo a finire in modo bizzarro in India: recentemente una ragazza ha sposato uno degli invitati alla festa dopo che lo sposo non si è presentato.

Secondo le ricostruzioni dei presenti, quando è stato chiaro che il promesso sposo era misteriosamente scomparso, la famiglia della giovane ha deciso di pescare il candidato tra gli amici scapoli della sposa. Così la cerimonia si è tenuta comunque, solo con un po’ di ritardo.