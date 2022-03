Spotify down per oltre un’ora, ecco cosa è successo e quando ha ricominciato a funzionare (foto Ansa)

Spotify down per oltre un’ora nella serata dell’otto marzo 2022. L’applicazione ha smesso di funzionare sia nel nostro Paese che nel resto del mondo. Gli utenti hanno iniziato ad esprimere il loro malcontento sui social network. In particolare su Twitter dove l’hashtag #SpotifyDown è diventato virale nel giro di pochi minuti. L’applicazione è tornata operativa verso le 20:30. Per le 21, funzionava nuovamente in tutto il mondo.

Spotify down, ecco cosa è successo esattamente

Ma cosa è successo esattamente? E’ presto detto. L’applicazione non era accessibile per via di un bug. Infatti, agli utenti che provavano ad utilizzarla, dava un errore nella password (anche se era corretta). E non permetteva loro di resettarla. Quindi era sostanzialmente impossibile utilizzare l’applicazione.

Spotify è andato down alle 19:00 dell’otto marzo 2022. Da quel momento in poi, è stato impossibile utilizzare l’applicazione sia in Italia che nel resto del mondo.

Spotify down, i messaggi dell’azienda sui social network

Spotify ha preso atto di questo malfunzionamento dell’applicazione e si è scusato con i suoi utenti sui social: «Qualcosa non funziona, e stiamo cercando di capire. Grazie per i vostri report!»

Come detto, verso le 20:30/21 (a seconda delle varie Nazioni), Spotify è tornato operativo. Lo ha annunciato la stessa azienda con un post pubblicato sui social network: “Siamo tornati operativi e funzioniamo meglio di prima!”.