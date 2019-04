Sri Lanka, il selfie della chef Shantha Mayadunne prima dell’esplosione

ROMA – Un selfie prima dell’esplosione. Shantha Mayadunne, una chef molto famosa in Sri Lanka, è una delle vittime degli attentati a Colombo. Poco prima dell’esplosione all’hotel “Shangri La” la donna si era scattata una selfie con la sua famiglia.

Nello scatto si vede Shanta a tavola con la sua famiglia, i figli e il marito. “Easter breakfast with family” (Colazione di Pasqua con la famiglia), ha scritto la figlia postando lo scatto su Facebook poco prima dell’esplosione. Figlia morta anche lei nell’attentato. Shantha Mayadunne era molto famosa anche per programmi Tv ed era la beniamina della comunità cingalese all’estero.

Tutto il Paese è stato colpito oggi, nel giorno di Pasqua, da una serie di attentati che hanno fatto oltre 200 morti e centinaia di feriti. Almeno trentacinque gli stranieri morti. Nel mirino dei terroristi chiese e hotel. Si parla di almeno otto esplosioni in totale.

I primi sei attacchi si sono verificati in tre hotel di lusso di Colombo e tre chiese, la settima esplosione in un edificio di Dehiwala, in uno dei sobborghi a sud della capitale, dove un attentatore si è fatto esplodere e sono rimasti uccisi tre poliziotti, che erano entrati per fare una perquisizione. L’ottava, che non ha causato vittime al di fuori dell’attentatore, è avvenuta ancora in un quartiere di Colombo, Orugodawatta, e anche questa sarebbe opera di un terrorista suicida braccato dalla polizia.