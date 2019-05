ROMA – Era in viaggio di nozze quando è morta per cause misteriose. Usheila Patel, 31 anni, e suo marito, Khilan Chandaria, si erano sposati in Inghilterra e pochi giorni dopo erano volati in Sri Lanka per la loro luna di miele. Appena entrati nella stanza del resort a 5 stelle però hanno notato un odore sgradevole. I due allora hanno allertato il personale, il quale ha effettuato opportuni controlli per comprendere le cause. Una volta sistemata la situazione, la coppia ha ordinato da mangiare in camera (sandwich e delle patatine fritte) e sono andati a letto. Nel corso della notte però hanno iniziato a stare molto male, fino a vomitare sangue. Chiamati i soccorsi, sono stati portati con urgenza in ospedale.

La neo sposa è morta poco dopo il ricovero a causa della gravissima disidratazione, mentre il marito è ancora ricoverato in gravi condizioni, anche se secondo i medici se la caverà. Non si conoscono però le cause del loro malore: le autorità stanno indagando e i sanitari stanno facendo dei test per capire la causa. (fonte INDEPENDENT)