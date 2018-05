ROMA – Soffriva di disturbi mentali Joshua James Corbett e negli ultimi tempi la più grave delle sue ossessioni, quella per Sandra Bullock, era peggiorata: quando gli agenti della Polizia di Los Angeles sono arrivati per eseguire l’ordine di arresto, lui si è barricato in casa per cinque ore. Quando sono entrati gli agenti lo hanno trovato riverso, si era sparato.

A 42 anni Joshua era ancora preso maniacalmente dall’amore per la star di Hollywood: per questo nel 2014 si era introdotto a casa sua, con la povera Sandra che riuscì a nascondersi in bagno da dove chiamò la Polizia. Per l’amore malato di Sandra era stato accusato di stalking, processato e costretto a curarsi e, ovviamente, a tenersi ben alla larga dall’oggetto permanente delle sue attenzioni. Un mese fa non si è presentato all’udienza prevista, l’arresto a quel punto sarebbe stato inevitabile.