Stati Uniti, automobilisti bloccati per 20 ore in Virginia a causa di una tempesta di neve (foto Ansa)

Negli Stati Uniti centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per 20 ore a causa di una tempesta di neve in Virginia. Nottata da incubo per centinaia di automobilisti bloccati per 20 ore a causa della tempesta di neve che ha colpito la zona medio Atlantica degli Stati Uniti.

Stati Uniti, traffico in tilt lungo l’Interstate 95 in Virginia

Il traffico è andato in tilt lungo l’Interstate 95 in Virginia in seguito a numerosi incidenti che si sono verificati per la neve e il ghiaccio. Le vetture sono rimaste bloccate lungo un tratto di strada fino a circa 70 km a sud di Washington DC.

La circolazione non è stata ancora del tutto ripristinata. Tra gli automobilisti fermi in strada anche il senatore della Virginia Tim Kaine of Virginia. “Mi sono messo in strada come al solito alle 13 di ieri – ha scritto su Twitter – per il mio tragitto di due ore verso DC. 19 ore dopo non mi sono neanche avvicinato a Capitol (sede del Congresso Usa, ndr)”. Il post è accompagnato da una foto dove si vedono tre camion fermi.

Si attende la Guardia Nazionale per aiutare le persone rimaste bloccate

“Questo è senza precedenti – ha detto Marcie Parker, del ministero dei Trasporti della Virginia – stiamo continuamente spostando camion fermi per liberare le carreggiate”. Todd Gilbert, speaker della Camera dei Deputati della Virginia, ha sollecitato le autorità all’intervento della Guardia Nazionale per aiutare le persone rimaste bloccate.