Stati Uniti, la prima donna al mondo che urina alcol

ROMA – Una 61enne di Pittsburgh, Pennsylvania, sembra essere la prima donna al mondo a urinare alcol. I medici pensavano fosse un’alcolista ma dopo analisi approfondite all’University of Pittsburgh Medical Center le hanno diagnosticato la sindrome di fermentazione della vescica.

La 61enne, di cui non è noto il nome, soffriva di cirrosi, una malattia causata dall’abuso di alcol ed ora è in lista d’attesa per un trapianto di fegato. Inizialmente, due team di medici pensavano che stesse nascondendo una dipendenza: i test delle urine erano ripetutamente positivi.

Tuttavia, dopo essere stata visitata da specialisti dell’Univerity of Pittsburgh Medical Center, le è stata diagnosticata la sindrome di fermentazione della vescica. Hanno scoperto che gli esami del sangue per i metaboliti dell’etanolo erano negativi.

Ulteriori esami hanno poi dimostrato che quando ingeriva zucchero, nella vescica erano presenti alti livelli di Candida glabrata, un lievito prodotto naturalmente dall’organismo. Il lievito è simile al Saccharomyces cerevisiae, un fungo noto come lievito di birra perché viene utilizzato dai produttori per trasformare i carboidrati del grano in alcool.

I test hanno mostrato che questo processo di trasformazione stava avvenendo all’interno della vescica della paziente. Un processo che stava appesantendo il fegato che cercava di espellere il lievito ogni volta che mangiava determinati alimenti. Per sbarazzarsi dell’infezione le sono stati prescritti degli antimicotici e i medici hanno spiegato “quanto sia facile trascurare i segnali della presenza della sindrome in alcuni pazienti che hanno subito un trapianto di fegato. Hanno inoltre invitato i medici a conoscere meglio la sindrome così che i pazienti non siano etichettati erroneamente come alcolisti.

Fonte: Daily Mail.