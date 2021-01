Stati Uniti giustiziano un ex narcotrafficante malato di Covid, uccise 10 persone nel 1992

Un ex narcotrafficante condannato a morte per il suo coinvolgimento in 10 omicidi, Corey Johnson (scritto anche Cory), giustiziato negli Stati Uniti nonostante fosse malato di Covid. Un tribunale aveva sospeso l’esecuzione di Johnson e di un altro condannato a morte, Dustin Higgs, proprio perché entrambi avevano contratto il coronavirus. Ma una corte d’appello federale ha revocato lo stop mercoledì e la Corte Suprema ha dato il via libera all’esecuzione di Johnson.

L’uomo, un narcotrafficante afroamericano di 52 anni era membro di una gang responsabile di 10 omicidi nel 1992 nello Stato della Virginia. E’ stato giustiziato con un’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana. Higgs sarà invece l’ultimo condannato federale che l’amministrazione Trump vorrebbe mettere a morte prima della fine del suo mandato.

Lisa Montgomery uccisa con iniezione letale

Nei giorni scorsi anche Lisa Montgomery è stata uccisa con la pena di morte negli Usa. La donna ha ricevuto l’iniezione letale nel carcere dell’Indiana in cui era detenuta. Lisa è la prima donna uccisa negli ultimi 70 anni con esecuzione federale.

La donna aveva ucciso una 23enne incinta, Bobbie Jo Stinnett. Poi le aveva tagliato il grembo e ne aveva estratto il feto. Bobbie Jo era morta dissanguata. La storia aveva destato molto scalpore negli Stati Uniti nel 2004. E anche l’esecuzione di Lisa Montgomery era molto attesa dall’opinione pubblica e dai media americani.

L’esecuzione di Lisa Montgomery era stata sospesa ieri per consentire una perizia psichiatrica sulla donna. Una sospensione che aveva suscitato speranze in quanti nel mondo si oppongono alla pena di morte. Lisa Montgomery, l’unica donna nel braccio della morte federale, ha ricevuto l’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana. (Fonte Ansa).