Stephen O’Loughlin, padre no-vax uccide il figlio e poi si suicida. Prima di morire ha detto: “Vaccini per controllarci” (foto ANSA)

Stephen O’Loughlin, padre no-vax ha ucciso il figlio e poi si è suicidato. Prima di morire ha detto: “L’obiettivo del governo è vaccinarci per controllarci“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate poco prima del folle gesto.

Stephen O’Loughlin aveva 49 anni e viveva insieme al figlio di nove anni, Pierce O’Loughlin, a San Francisco, in California, negli Stati Uniti. Stephen si era sempre dichiarato contrario al vaccino anti Covid.

Stephen O’Loughlin, padre no-vax uccide il figlio e poi si suicida. Trovati morti a San Francisco

Stephen e Pierce sono stati trovati morti nella casa dell’uomo, a San Francisco, sette giorni fa. Le indagini svolte hanno evidenziato la sua forte ostilità ad ogni tipo di vaccino. Incluso quello per il Covid.

Il papà di Pierce non era solamente no-vax ma sposava anche teorie complottiste. Secondo lui, il vaccino non serviva contro il Covid ma ero uno strumento del governo per controllare i cittadini americani.

Stephen O’Loughlin, padre no-vax uccide il figlio e poi si suicida. Le accuse della ex moglie

Prima di questo omicidio-suicidio, Stephen era stato protagonista di un’aspra battaglia legale con la madre di Pierce per l’affidamento del bambino. Stephen aveva divorziato dall’ex moglie circa quattro anni fa.

Il San Francisco Chronicle, citando documenti del tribunale, riferisce che, per anni, O’Loughlin si è opposto a qualsiasi vaccino per Pierce. Quindi non è solamente un discorso legato al Covid.

La mamma di Pierce, Lesley Hu, chiedeva l’affidamento esclusivo del bambino ma non ha fatto in tempo perché il processo sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo l’omicidio-suicidio.

Lesley ha commentato l’omicidio suicidio scagliandosi contro le idee no vax dell’ex marito. Secondo lei, era talmente convinto di queste posizioni da assumere un tono da setta.