La storia del dott. Victor Chang, il protagonista del Google doodle di oggi

Aprendo la pagina di Google oggi, martedì 21 novembre, troverete il doodle del giorno con l’immagine di un uomo di origini asiatiche e il disegno in movimento della linea di un elettro cardiogramma. Il protagonista del Doodle Google di oggi è il dott. Victor Chang, cardiochirurgo, pioniere del trapianto di cuore.

Doodle Google di oggi dedicato al dott. Victor Chang

Il Dr. Chang viene celebrato oggi, 21 novembre, nel giorno del suo 87esimo compleanno. Chang, nato a Shanghai nel 1936, ha vissuto gran parte della sua vita in Australia ed è morto a Sydney il 4 luglio 1991. L’artista Lucy Pescott ha realizzato l’illustrazione del doodle del dr. Victor Chang. Il noto cardiochirurgo venne ucciso a 54 anni in quello che è considerato uno degli omicidi più noti della storia australiana. Due uomini lo uccisero a colpi di pistola durante un tentativo di estorsione. A testimonianza dell’importanza del dottor Chang, si svolsero i funerali di stato in Australia e a suo nome sono stati istituiti il Victor Chang Cardiac Research Institute e il Victor Chang Lowy Packer Building presso l’ospedale di St Vincent. Inoltre nel 1999 è stato eletto australiano del secolo ai People’s Choice Awards.

Il pionere del trapianto al cuore

Il dottor Victor Chang sviluppò l’interesse per la medicina, dopo la morte della madre a soli 33 anni per un cancro al seno nel 1948. Nel 1951 il padre manda Victor e la sorella in Australia, per vivere insieme alla famiglia della madre. Studiò medicina a Sydney specializzandosi in chirurgia cardiotoracica. Nel 1984 con il suo team condusse il primo trapianto di cuore in Australia, il paziente, un uomo di 57 anni, è riuscito a sopravvivere per 18 mesi dopo l’operazione. Prima della sua morte, in 7 anni il Chang ha realizzato più di 190 trapianti e 14 trapianti di cuore e polmone, diventando un pioniere mondiale nel settore.

La sua ricerca ha portato allo sviluppo di nuove tecniche e procedure che hanno reso i trapianti di cuore più efficaci e al tempo stesso più sicuri. Ma non solo, perché con la sua opera ha permesso di migliorare la comprensione delle malattie cardiache e delle loro cause, inoltre lavorò per lo sviluppo di valvole cardiache artificiali. La sua eredità è portata avanti dai centri di ricerca a suo nome, continuando a trovare nuove cure per le persone con malattie cardiache.