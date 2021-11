Strage corteo di Natale a Waukesha: 5 morti e bambini feriti. Fermato MathBoi Fly, rapper di 39 anni

L’uomo sospettato di aver compiuto la strage durante il corteo di Natale a Waukesha, Wisconsin, è il 39enne Darrell Brooks Jr. Lo riferiscono diversi media Usa, anche se non c’è stata ancora una conferma ufficiale. Il sospetto, affermano le fonti, è stato fermato a Milwaukee ed è un rapper che si fa chiamare MathBoi Fly. Era in possesso di una chiave di una Ford. L’attacco alla parata è stato compiuto con una Ford Escape rossa che ha travolto la folla uccidendo 5 persone e ferendone almeno 40, tra cui molti bambini.

Chi è il rapper della strage

Secondo diversi siti, ed alcuni account su Twitter, Brooks avrebbe precedenti penali, e sarebbe iscritto nel registro dei molestatori sessuali di minori nello Stato del Nevada. Dal 1999 – dicono queste fonti, prive al momento di conferme ufficiali – è stato condannato per possesso di droga, resistenza a pubblico ufficiale ed aggressione. Ci sarebbero anche diverse indagini aperte su di lui. In rete sono comparse anche sue presunte foto segnaletiche.

La strage al corteo di Natale a Waukesha nel Wisconsin

Tutto è avvenuto a metà pomeriggio di domenica, notte fonda in Italia, quando un suv di colore rosso è piombato a velocità folle sulla sfilata. Accelerando proprio quando si trovava dietro una banda scolastica, prima di fuggire travolgendo le barriere. Un agente ha sparato alcuni colpi contro il veicolo ma senza centrarlo. Le tragiche immagini dell’incidente sono state riprese in diretta sui social e sono rimbalzate sui network Usa.

Molte persone falciate, suscitando scene di panico, tra urla, pianti e fuggifuggi verso case e negozi per mettersi al sicuro. Numerose le famiglie con bambini. La zona è stata evacuata e isolata per alcune, poi l’allarme è cessato. Il timore è quello di un ennesimo attentato. Ma il capo della polizia locale, Dan Thompson, ha detto di non sapere se l’incidente sia legato al terrorismo. Non sono escluse altre ipotesi, come quella che il guidatore stesse fuggendo dopo aver commesso un altro reato, come un accoltellamento avvenuto in un’altra zona della città.