Strage dopo cena del Ringraziamento in Texas: due morti e due feriti

E’ finita in tragedia la festa del Ringraziamento in una casa vicino a Houston, in Texas, dove una donna e un uomo sono morti in una sparatoria mentre altre due persone, tra cui un 15enne, sono state ferite (l’adulto è in condizioni critiche).

Le prime notizie

La polizia ha riferito ai media di aver ricevuto una chiamata alle 21.18 di ieri sera: “Le famiglie coinvolte stavano festeggiando, avevano appena finito di cenare, quando un uomo, ex marito della donna deceduta, è entrato dalla porta sul retro e ha aperto il fuoco”, ha riferito il vice capo del dipartimento di Houston, Patricia Cantu. Nella casa c’erano altre quattro persone, che sono riuscite a rifugiarsi in altre stanze non appena hanno sentito gli spari. Tra i presenti c’erano anche degli amici e non è ancora chiaro quale fosse la relazione tra le vittime. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente della sparatoria, che e’ stata definita un “incidente domestico”.

“E’ una situazione molto triste – ha sottolineato Cantu – È il Ringraziamento, le persone dovrebbero festeggiare con le proprie famiglie”.