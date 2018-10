ROMA – Strage di studenti. Ci sono corpi ovunque dicono i soccorritori. Mentre scriviamo i cadaveri sono diciotto. Almeno cinquanta i feriti. L’autore della strage sarebbe un ex studente che poi si è tolto la vita. La sparatoria è avvenuta nel College Tecnico di Kerch, città portuale della Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014.

L’aggressore sarebbe Vladislav R., classe 2000, trovato morto al primo piano della scuola.

Stando ad alcune fonti citate dalla Tass, lo scoppio dell’ordigno sarebbe avvenuto nella mensa dell’istituto. E l’ordigno “conteneva elementi metallici”.

Il canale Telegram Mash ha diffuso una presunta foto dell’aggressore: un giovane biondo apparentemente armato di fucile.

IN AGGIORNAMENTO

Questa è la foto che circola su internet in Russia di uno dei presunti assalitori nell’istituto di Kerch, in Crimea. Va tutto preso con le pinze ma, se confermato, si tratterebbe di un assalto coordinato. La situazione è in evoluzione ma si temono molte vittime. #kerch pic.twitter.com/yM3RWOXcze

🔸Bomba alla mensa del Politecnico di #Kerch , in #Crimea 🔸L’antiterrorismo ha accertato che si è trattato dello scoppio di un ordigno non identificato. 🔸Primo bilancio: 10 morti, decine di feriti 🔸Cremlino: ipotesi terrorismo pic.twitter.com/1tJHM8mhDp

BREAKING: At least 10 dead, 50 injured after gas #explosion in #Crimea‘s #Kerch college – EMERCOM pic.twitter.com/dgYZX8VaLR

— Ruptly (@Ruptly) 17 ottobre 2018