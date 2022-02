Studente di 19 anni, gambe amputate dopo aver mangiato del cibo cinese avanzato

A JC, uno studente americano di 19 anni, sono state amputate entrambe le gambe sotto il ginocchio dopo aver sviluppato una sepsi pericolosa e una cancrena causata da batteri presenti nel cibo da asporto cinese avanzato.

Secondo il New England Journal of Medicine, lo studente, a cui la pubblicazione si riferisce solo come JC, è stato ricoverato l’anno scorso nell’unità di terapia intensiva del Massachusetts General Hospital di Boston, dove i medici hanno scoperto che era sotto shock e soffriva di insufficienza multiorgano. JC si era ammalato dopo aver mangiato gli avanzi di cibo di un ristorante cinese, acquistato la sera prima e consisteva in pollo, riso e noodles.

Lo studente e le gambe amputate

Il Daily Mail riferisce che dopo aver mangiato gli avanzi, il ragazzo ha immediatamente iniziato a vomitare e ha sviluppato brividi, debolezza diffusa, mancanza di respiro, mal di testa, visione offuscata e dolore al torace.

Quando l’epidermide ha iniziato a diventare “viola”, un amico con cui stava al momento ha deciso di portarlo al pronto soccorso. Anche l’amico aveva mangiato gli avanzi, ma ha raccontato di aver vomitato solo una volta e in seguito si è sentito meglio.

All’arrivo in ospedale, i medici hanno notato che JC era “pallido, ansioso”. Aveva la febbre molto alta e una frequenza cardiaca di 166 battiti al minuto. Nelle ore successive, il New England Journal of Medicine ha scritto che la respirazione è peggiorata e la cianosi si è diffusa sul viso, torace, addome, schiena, braccia e gambe. Nonostante le cure, il giovane si è aggravato ed è stato trasportato in elicottero al Massachusetts General Hospital. I medici hanno diagnosticato a la sepsi – l’estrema risposta del corpo a un’infezione – innescata da una malattia meningococcica.

Cos’è la malattia meningococcica

Secondo PublicHealth.lacounty.gov , la malattia meningococcica è causata da batteri e spesso si diffonde attraverso la saliva o le goccioline d’aria che escono mentre si tossisce o starnutisce. Anche il contatto stretto (come baciarsi), vivere nella stessa casa o condividere posate, cibo o bevande può diffondere questo germe.

Il diciannovenne si è ripreso completamente. Il suo caso è recentemente diventato virale dopo che lo YouTuber Chubbyemu ha postato un video, visualizzato più di 900.000 volte. Secondo WebMD, i batteri possono diffondersi rapidamente a temperatura ambiente, dunque è importante conservare gli avanzi del cibo in frigorifero o congelatore. Non è chiaro come li avesse conservati il 19enne.