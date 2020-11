Studentessa trovata morta in camera: era in quarantena perché positiva. Stroncata da un embolo polmonare

Una studentessa di 20 anni del Grace College in Indiana, Usa, è stata trovata morta nella sua stanza del dormitorio, dove era in quarantena.

“Dopo un’indagine completa e un’autopsia, la causa della morte della studentessa morta durante la quarantena, è stata dichiarata naturale a causa di un embolo polmonare che non era stato rilevato in precedenza”, ha detto il coroner che poi ha aggiunto: “Il Covid ha avuto un ruolo nel contribuire alla morte della giovane ma non ha un ruolo fondamentale”.

Grace Nesbitt era una specializzanda in psicologia del terzo anno, originaria di Grand Ledge, in Michigan.

La ragazza stava studiando per diventare psicologa infantile, ha detto il college che frequentava.

“I cuori della nostra famiglia sono in frantumi”, ha detto il fratello. “Bethany era la piccola della nostra famiglia, la più giovane di nove anni. Amava Gesù. Amava i meme. E ha amato la sua famiglia e i suoi amici fino alla fine”.

Era in quarantena nella sua camera

Bethany ha iniziato a manifestare i sintomi del Covid il 20 ottobre e ha effettuato il tampone due giorni dopo.

È stata messa in quarantena nella sua stanza del dormitorio, ma i risultati del test non sono stati mai consegnati a causa di un errore.

Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, la 20enne è andata al pronto soccorso il 26 ottobre quando i suoi livelli di ossigeno sono scesi e un medico le ha detto che probabilmente aveva contratto il virus.

Il dottore ha detto che sembrava si stesse riprendendo, quindi è tornata al suo dormitorio, ma la mattina del 30 ottobre è stata trovata morta nel suo letto. (fonte INDEPENDENT)