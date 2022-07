Sud Africa, beve un’intera bottiglia di Jägermeister in due minuti e muore (foto d’archivio Ansa)

Beve un’intera bottiglia di Jägermeister in due minuti e muore. Tutto è avvenuto in un villaggio del Sud Africa, Mashamba. La vittima, di cui non si conosce l’identità, sarebbe comunque un ragazzo tra i 25 e i 30 anni.

La sfida mortale

Il ragazzo aveva deciso di partecipare a una gara del cosiddetto binge drinking (bere più alcol possibile in un lasso di tempo).

Il portavoce della polizia sudafricana Brig Motlafela Mojapelo ha detto che l’incidente è avvenuto nell’ambito di una gara improvvisata, in cui c’era un premio in contanti (somma equivalente a una manciata di euro) per chi avesse bevuto l’intera bottiglia.

Il video sui social

In un video, pubblicato su vari social, si vedrebbe il ragazzo bene tra gli applausi di alcune persone prima di collassare a terra. Trasportato in una clinica locale, è stato dichiarato morto poco dopo. La polizia di Limpopo ha ora aperto un’inchiesta.

Binge drinking, che cos’è

Ma cos’è il binge drinking? Binge drinking è un’espressione inglese che significa “abbuffata di alcolici” o “bere fino a ubriacarsi” ed indica l’assunzione di più alcolici in un lasso di tempo ristretto. Il gioco, molto pericoloso, ormai da molto tempo è molto diffuso sui social soprattutto tra i ragazzi più giovani.