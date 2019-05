ROMA – Restano senza benzina in autostrada, si fermano sul ciglio della strada e chiamano un amico per farsi venire a prendere. Protagonisti della storia sono quattro ragazzi. Una coppia, Johanco Fleischman, 19 anni e la fidanzata Jessica Kuhn, 23 anni e altri due amici. Siamo in Sud Africa, sulla N12 West vicino a Benoni, a circa 20 miglia a est di Johannesburg.

Ma, mentre i quattro ragazzi sono lì sul ciglio della strada ad aspettare, all’improvviso passa una macchina. La macchina prima li supera, poi si ferma e torna indietro in retromarcia. Poi, dalla macchina, hanno fatto fuoco. Hanno fatto fuoco e hanno ucciso prima Johanco e poi anche Jessica.

Gli altri due amici della coppia, di colore, dopo essere stati picchiati sono riusciti a fuggire. “Prima di sparare hanno urlato delle frasi dispregiative contro i bianchi” hanno raccontato alla polizia. Per questo si parla di un possibile “attentato razzista”.