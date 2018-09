JUBA (SUD SUDAN) – Incidente aereo nel Sud Sudan: almeno 21 persone sono morte nello schianto di un velivolo commerciale in un lago del Paese africano, mentre altre tre persone, tra cui un medico italiano, sono sopravvissute.

Ignota, al momento, la causa dell’incidente, sul quale si sta indagando, informa il ministro dell’Informazione della città di Yirol, Taban Abel Aguek. Il medico italiano impegnato per un’organizzazione umanitaria, ha detto Aquek, è in gravi condizioni e al momento è in sala operatoria. Gli altri superstiti sono un bimbo di 6 anni ed un altro uomo.

L’aereo sul quale viaggiavano era un velivolo commerciale con 19 posti a sedere ed era probabilmente sovraccarico. Era partito dall’aeroporto di Juba, la capitale del Sud Sudan, quando è avvenuto l’incidente. “C’erano persone ovunque”, ha detto il ministro dell’Informazione Aquek riferendosi al luogo dello schianto a Yiro.

L’Unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba, si sono immediatamente attivate e seguono la situazione dopo lo schianto dell’aereo, dando assistenza – anche tramite la missione Unmiss – all’italiano sopravvissuto all’incidente.

Secondo le prime informazioni il medico, che lavora per il Cuamm-Medici con l’Africa, una ong con sede a Padova, è in viaggio verso Juba, città dalla quale dovrebbe poi essere trasportato a Kampala o a Nairobi.