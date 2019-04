JOHANNESBURG – Almeno 13 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nel crollo parziale di una chiesa pentecostale a Dlangubo, nella provincia di KwaZulu Natal, in Sudafrica, durante un rito pasquale.

A causare il crollo, avvenuto la sera di giovedì 18 aprile, sembra siano state le violente piogge che si sono abbattute sulla zona la scorsa notte. I feriti, oltre una quindicina, sono stati trasportati in ospedale.

Il tetto e la facciata della chiesa sono crollati sulla folla in preghiera. Alcune persone si erano addormentate durante il rito da poco iniziato e che avrebbe dovuto durare l’intero fine settimana, e anche per questo la fuga dalla struttura in mattoni è stata lenta e difficoltosa. Le massime autorità e i vertici della protezione civile stanno raggiungendo la zona, dove questa mattina si è celebrata una preghiera in una grande tenda allestita davanti all’edificio in cui si è verificato il crollo.

Il disastro è avvenuto nella provincia costiera di KwaZulu-Natal, nella zona di Empangeni dove giovedì sera ci sono stati violenti nubifragi. (Fonti: Ansa, Al Jazeera)