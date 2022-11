Suicidio a 27 anni per delusione amorosa: trova biancheria di donna in casa e il fidanzato annulla il matrimonio

Suicidio per una delusione amorosa. La conduttrice di un notiziario radio americano, Neena Pacholke, si è uccisa dopo due fatti che la hanno sconvolta.

La hanno spinta al disperato gesto del suicidio il fatto di aver trovato trovato biancheria intima di donna in casa e che il fidanzato ha annullato il matrimonio. Neena Pacholke aveva 27 anni e viveva a Wausau, nel Wisconsin (Usa).

Secondo il Daily Mail, Pacholke avrebbe dovuto sposare Kyle Haase, 38 anni, divorziato e padre di due figli, il 12 ottobre in Messico. Le cause per questo tragico gesto sarebbero da ricercare nel travagliato rapporto che la donna aveva con Haase.

Pacholke temeva che l’uomo avesse una relazione con una sua ex fiamma, suffragata dal ritrovamento di biancheria intima femminile nella casa che condivideva con il fidanzato.

Poche settimane prima che Pacholke si togliesse la vita, la coppia aveva acquistato una casa del valore di quasi 400.000 dollari nella zona di Wausau.

Kyle Haase non piaceva agli amici della giovane donna. Si ubriacava di frequente e il suo comportamento da ubriaco è documentato in un rapporto della polizia del mese di luglio scorso. Questo accadde dopo un incidente avvenuto durante una raccolta fondi per la sensibilizzazione sul cancro al seno a cui lui e Pacholke stavano partecipando al Wausau Country Club.

Il Daily Mail riporta anche che Haase era già stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nel maggio 2021.

I genitori di Neena hanno parlato alla radio dove la giovane donna lavorava della loro figlia e del fatto che da anni soffrisse di problemi di salute mentale ma che si stava curando e che era stata ad un centro di crisi un paio di volte.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, prima di morire la Pacholke avrebbe lasciato ad Haase un messaggio vocale e gli avrebbe scritto un’e-mail.