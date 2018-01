STOCCOLMA – Come comportarsi se scoppia la guerra? Come sopravvivere? E come procurarsi cibo, acqua e riscaldamento? Agli svedesi lo spiega un manuale, appositamente spedito a casa dei cittadini. Si intitola Om Kiget Kommer (Se la guerra arriva) e tra maggio e giugno prossimi sarà nella cassetta della posta di circa 5 milioni di famiglie svedesi. Così il governo di Stoccolma invita i suoi cittadini a non farsi cogliere impreparati in caso di un nuovo conflitto.

Erano quasi 60 anni che non succedeva: lo stesso opuscolo è uscito per la prima volta nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale e poi fu ripubblicato 50 anni fa, in piena Guerra Fredda. Oggi, come allora, la Svezia è preoccupata dall’escalation di provocazioni militari da parte della Russia: l’annessione della Crimea, le ingerenze di Mosca nelle elezioni Usa e il dibattito sull’adesione o meno alla Nato, con cui per ora la Svezia ha solo un accordo di collaborazione. La preoccupazione è tale che dallo scorso anno il governo svedese ha reintrodotto la leva obbligatoria e rimilitarizzato l’isola di Gotland.

Ma non è solo la Russia a preoccupare gli svedesi: c’è anche la paura di nuovi attacchi terroristici, le fake news o il timore di manipolazioni nelle prossime elezioni politiche.

