Sviene e sbatte la testa nella vasca. I capelli ostruiscono lo scarico, 17enne muore annegata

WASHINGTON – Brianne Marie Rapp è morta a 17 anni mentre stava facendo la doccia. La ragazza si stava lavando nella vasca da bagno prima di andare a scuola quando è svenuta ed è caduta. I suoi capelli hanno ostruito il buco dello scarico, l'acqua ha continuato a uscire riempiendo la vasca e traboccando sul pavimento mentre lei moriva affogata.

La madre che stava dormendo nella stanza accanto al bagno, non ha sentito nulla. Quando si è svegliata e si è resa conto della tragedia era ormai troppo tardi.

Ora, riportano i media, è stata ordinata un’autopsia per determinare la causa del decesso, ma la polizia di Butler, in Pennsylvania (Usa), ha già detto che non si tratta di un caso sospetto. E la famiglia, distrutta, ha aperto una pagina di finanziamento su Go Fund Me.