LOS ANGELES – Lo scandalo #metoo travolge anche Sylvester Stallone. L'attore americano è indagato dalla procura di Los Angeles per aggressione sessuale. La denuncia è stata presentata l'anno scorso. Riguarda delle molestie che sarebbero avvenute negli anni novanta.

“Una denuncia nei confronti di Sylvester Stallone è stata presentata oggi dalla polizia di Santa Monica”, ha dichiarato Greg Risling, il portavoce della procuratore di Los Angeles. “Viene esaminato dalla nostra squadra specializzata in crimini sessuali”.

Il caso riguarda una donna che, lo scorso novembre, ha denunciato l’attore, oggi 71 anni, per delle molestie negli anni novanta. Risling non ha voluto spiegare se i fatti siano ormai prescritti.

A dicembre l’avvocato di Stallone, Martin Singer, aveva fatto sapere ai media americani che il suo cliente “contesta categoricamente l’accusa ed è chiaro che questa donna ha fatto la denuncia per far pubblicare la sua storia sui media”. Ha ammesso tuttavia che l’attore aveva una relazione con la presunta vittima durante le riprese in Israele nel 1987 mentre era single. L’avvocato ha inoltre aggiunto che Stallone stava prendendo in considerazione la possibilità di presentare una querela per false dichiarazioni nei confronti della donna.

Le accuse arrivano in piena tempesta #metoo, il movimento che ha puntato i riflettori mondiali sulla violenza sessuale a Hollywood e non solo.