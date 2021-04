Taiwan, treno deraglia nel tunnel, decine di morti: incidente causato da un camion che è scivolato lungo i binari

Un treno deraglia nel tunnel a Taiwan. L’incidente ferroviario rischia di essere una strage con decine e decine di morti. Secondo le prime ricostruzioni, a causare il deragliamento potrebbe essere stato un camion scivolato fin sopra i binari.

Taiwan: treno deraglia nel tunnel, almeno 41 morti

Sono almeno 41 le persone morte nel deragliamento del treno a Taiwan. I feriti sono almeno una sessantina. Ma il bilancio, purtroppo, sembra destinato a salire, fino ad assumere i contorni di una vera strage. L’incidente ferroviario è avvenuto in un tunnel a Taiwan, nell’est del Paese. Sul posto ci sono da ore i soccorritori, arrivati da ogni parte del Paese. Sono infatti decine le persone ancora intrappolate nel treno, mentre 61 sono già state portate in ospedale.

Taiwan: il treno deragliato nel tunnel per colpa di un camion?

Sul treno deragliato a Taiwan viaggiavano 320 persone in otto carrozze. Così almeno racconta l’agenzia di stampa ufficiale Central News Agency (Cna). Per questo si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. L’incidente è avvenuto nei pressi di Toroko Gorge, a nord di Hualien, lungo la costa orientale di Taiwan. Secondo la Cna un camion non era parcheggiato in modo corretto ed è scivolato lungo il percorso del treno, che ha poi urtato la parete del tunnel.