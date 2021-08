Talebani abbattono statue a Jalalabad. “Centinaia, se non migliaia” di persone protestano a Jalalabad, in Afghanistan. I Talebani reprimono la resistenza degli afghani che protestano a difesa della bandiera nazionale.

Talebani abbattono statue a Bamiyan

A Bamiyan la statua di un eroe sciita, Abdul Ali Mazari, è stata abbattuta dagli insorti. Lo hanno reso noto gli abitanti della città. Si tratta di un ex leader politico Hazara, la minoranza sciita in Afghanistan.

Il console italiano a Kabul: “Assistito a scene drammatiche”

“Abbiamo purtroppo dovuto assistere a scene drammatiche”. Ma “siamo riusciti in condizioni di assoluta emergenza a riportare a casa i nostri connazionali e alcuni dei nostri collaboratori afghani che in questi anni ci hanno consentito di operare in un contesto difficile. In Afghanistan stiamo assistendo ad una grande tragedia umanitaria. Tutti stiamo dando il massimo mettendoci tutto il cuore e la professionalità di cui siamo capaci”.

Lo dice all’ANSA Tommaso Claudi, console italiano, rimasto a Kabul per mantenere un collegamento operativo con la Farnesina e gestire tutte le operazioni di rientro in loco.

“La macchina della Farnesina – aggiunge il diplomatico – non si è fermata un attimo. E ha continuato ad operare senza sosta, in stretto coordinamento con la catena militare italiana e internazionale.

Stiamo monitorando continuamente l’evolversi della situazione e siamo in contatto continuo con il resto dell’Ambasciata a Kabul che, dopo il rientro in Italia dall’Afghanistan, si è immediatamente ricostituita presso la Farnesina ed è già pienamente operativa”.