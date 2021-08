Afghanista, i nuovi amministratori Talebani della provincia occidentale afghana di Herat hanno vietato le lezioni miste di ragazze e ragazzi nelle università governative e private su questo territorio. A riferirlo è l’agenzia afghana Khaama Press.

In una riunione di tre ore tra insegnanti universitari, proprietari di istituzioni private e rappresentanti dei Talebani, questi ultimi hanno annunciato che d’ora in poi studenti dei due sessi non potranno assistere insieme alle lezioni.

A rischio le lezioni per le ragazze

Diversi professori hanno avvertito che, poiché le università private non si possono permettere il costo di organizzare corsi separati, migliaia di ragazze rischiano di non poter più frequentare le lezioni. Nella provincia di Herat ci sono 40.000 studenti universitari e 2.000 professori.

Cnn, inviata Clarissa Ward lascia l’Afghanistan

Intanto Clarissa Ward, l’inviata della Cnn in Afghanistan che ha continuato per giorni a coprire gli eventi nelle strade di Kabul anche dopo l’arrivo dei Talebani, ha lasciato la notte scorsa il Paese.

Lo fa sapere lei stessa in un tweet: “Appena atterrata a Doha con la squadra e quasi 300 evacuati afghani. Enormi ringraziamenti a tutti voi per il vostro sostegno, all’aeronautica militare Usa per averci portato fuori e al Qatar per averci accolti. Noi siamo quelli fortunati”.