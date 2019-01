ISTANBUL – Erano intervenuti ad un talk show televisivo per raccontare la loro storia familiare. Sono stati arrestati in diretta tv. In manette sono finiti due coniugi turchi, Tuncer Palu e la moglie Emine, residenti ad Izmit, città vicina ad Istanbul.

La coppia si era presentati nel programma tv di Muge Anli, talk show seguitissimo nella tv turca, ma con i suoi racconti ha letteralmente scioccato i telespettatori. Alla fine i due sono stati arrestati con l’accusa di omicidio, pedofilia, tortura, violenza domestica e sequestro di persona, mentre gli spettatori presenti in studio applaudivano l’intervento delle forze dell’ordine.

Tuncer è al centro dell’indagine, in quanto spacciandosi per maestro islamico sarebbe riuscito a commettere, nel silenzio di alcuni membri della famiglia, atrocità come omicidi (si sospetta di tre familiari) e lo stupro di almeno quattro minori.

Reati che Tuncer è sempre riuscito a nascondere proprio grazie alle testimonianze favorevoli dei familiari, fino a quando la polizia di Izmit non ha riaperto il fascicolo a carico dell’uomo e della moglie in seguito proprio alle dichiarazioni rilasciate in tv.

Sono attualmente tre i membri della famiglia Palu ricoverati in un istituto psichiatrico dove sono in cura a causa delle torture domestiche che hanno subito.