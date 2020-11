Tampone giovedì per andare a ballare sabato sera: la moda dei giovani americani arriverà anche in Italia? (Foto d’archivio Ansa)

Fare il tampone Covid giovedì per andare a ballare sabato sera: la moda arriverà anche in Italia?

Farsi il tampone giovedì per poter andare a ballare sabato sera…senza mascherina. La moda dei giovani californiani preoccupa le autorità americane. Arriverà anche in Italia?

Che succede? Succede che in California ci sono ragazzi che proprio non possono rinunciare alla serata del sabato. Non ne vogliono sapere. Ma ballare con la mascherina…è scomodo per tutto. Non puoi bere, non puoi baciare, non puoi vedere bene il ragazzo o la ragazza che vuoi abbordare…

Tampone il giovedì per andare a ballare sabato

Come si fa? Semplice: faccio il tampone giovedì, così massimo venerdì ho il risultato e, se sono negativo, sabato posso andare a ballare senza mascherina. Non molto distante poi da quello che propone, per esempio, Zaia per Capodanno. Ovvero tampone rapido e poi tutti a cena con amici e parenti.

Quelli che…vince la febbre del sabato sera

Sono quelli che…la febbre del sabato sera batte la febbre del Covid. Come diceva Angelo Bernabucci, nella folgorante battuta che apriva il videoclip di Supercafone. Il giovane garzone (Er Piotta) dice al macellaio suo datore di lavoro (Bernabucci) che se ne deve andare perché non si sente bene. “C’ho a febbre der sabbato sera”. E lì il macellaio-Berbaucci risponde a una cliente: “Ai tempi nostra se chiamava voja de scopà…T’ooo ricordi signò?”.

California: aumenta il contagio tra 18 e 29 anni

La California sta vivendo nelle ultime settimane un preoccupante fenomeno: l’aumento dei contagi tra i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. Guarda caso la fascia di quelli che vanno a ballare più di tutti.

Barbara Ferrer, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica nella contea di Los Angeles, ha dichiarato che i “test del giovedì” forniscono un falso senso di sicurezza ai giovani. “Non funziona così. E non è affatto una buona idea. Il tampone negativo fatto giovedì non esclude che tu possa essere positivo sabato”. (Fonte Los Angeles Times)