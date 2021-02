Tanzania, malattia letale misteriosa (no Covid): persone vomitano sangue, hanno febbre alta e nausea (Foto d’archivio Ansa)

In Tanzania è mistero sulla malattia che fa vomitare sangue ai pazienti e, secondo le autorità, avrebbero perso la vita non meno di 15 persone.

Nel sud del paese, a causa della malattia non identificata ma letale, sono state ricoverate 50 persone. I funzionari sanitari hanno spiegato che alcuni tanzaniani della regione di Mbeya, per lo più uomini, sono morti poche ore dopo aver mostrato i sintomi.

Felista Kisandu, Chief Medical Officer del distretto rurale di Chunya a Mbeya, ha riferito che è stato schierato un team di esperti per esaminare i pazienti e indagare sulla causa dell’epidemia.

Tanzania, malattia misteriosa: persone vomitano sangue

Ha affermato inoltre che “non è un problema diffuso. E’ accaduto solo in un reparto amministrativo di Ifumbo, dove le persone vomitano sangue e muoiono perché arrivano in ospedale quando ormai è troppo tardi. “La causa della malattia non è stata ancora identificata, ma il ministero della Sanità della Tanzania ha escluso un focolaio”.

Kisandu ha affermato che campioni di acqua locale e sangue dei pazienti sono in fase di test da parte del governo per rilevare eventuali tracce di contaminazione da mercurio.”Gli esami clinici iniziali hanno rivelato che i pazienti, per lo più uomini, soffrivano di ulcere allo stomaco e malattie del fegato. Abbiamo consigliato loro di evitare di bere birra illegale, bevande analcoliche e fumare sigarette”.

Tuttavia, a seguito delle dichiarazioni di Kisandu di sabato, il ministro della Salute Dorothy Gwajika ha ordinato la sua sospensione dall’incarico. Gwajika ha precisato che i commenti, tra i locali hanno creato “panico inutile”.

Tanzania, la malattia misteriosa e il precedente del 2018

Funzionari governativi hanno affermato che nel 2018 dei sintomi analoghi hanno colpito la regione, i pazienti soffrivano di febbre alta, nausea e vomitavano sangue. Il ministro della Salute ha esortato le persone a mantenere la calma e ha promesso di fornire presto ulteriori aggiornamenti.

La misteriosa malattia emerge in un momento in cui il presidente della Tanzania, John Magufuli, ha affermato che il Covid nel paese è stato bloccato grazie al potere della preghiera.

I tanzaniani sono stati esortati dal governo a rafforzare la propria immunità con trattamenti derivati dalla medicina tradizionale e dall’erboristeria, senza però che sia stata fornita alcuna prova scientifica sulla loro efficacia.

In Tanzania per sei settimane il numero di casi Covid-19 è rimasto a fermo a 509 ma i dati dell’opposizione stimano che i contagi potrebbero essere decine di migliaia.