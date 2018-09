ROMA – Ha frullato un iPhone X, ha aggiunto dell’acqua e poi ha tentato di berlo con una cannuccia speciale. Questa la folle idea dello youtuber TechTax che ha postato il video dell’impresa su YouTube.

Franco Grilli su Il Giornale scrive che lo youtuber sembra andare a caccia di like e visualizzazioni mettendo in atto una idea tanto folle quanto stupida. Il giovane Taras Maksimuk, utente di YouTube del canale Techtax, ha preso un frullatore e vi ha messo dentro un iPhone X riducendolo in poltiglia, poi ha aggiunto dell’acqua e con l’uso di una speciale cannuccia filtrata ha tentato di berlo.

Il ragazzo ha ottenuto infatti una poltiglia grigiastra che sembra ribollire e ha assaggiato il suo “Apple juice”, salutando poi i follower. La speranza, dopo il sorso, è che lo abbia sputato per la sua salute.