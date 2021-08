Tempesta tropicale Henri in arrivo, weekend difficile e paura a New York e nel New England

Tempesta tropicale Henri in arrivo,, le autorità americane hanno emesso un allarme per il possibile impatto che avrà. In pericolo sarebbero New York e nel New England. Per questo motivo i residenti sonostati esortati a prepararsi ad affrontare un weekend difficile.

Tempesta Henri su New York e New England tra domenica e lunedì

Secondo le previsioni, la perturbazione dovrebbe “intensificarsi domenica“, con una coda possibile lunedì. Il percorso che potrebbe seguire Henri è ancora difficile da stabilire. La Casa Bianca ha riferito che il presidente Joe Biden è stato informato su quali potrebbero essere le zone maggiormente coinvolte.

Il servizio di allerta meteo nazionale ha poi messo in guardia da possibili difficoltà nel viaggiare, esortando alla cautela e consigliando di prendere i trasporti pubblici. Di fronte a possibili blackout, è stato suggerito di “ricaricare le batterie dei cellulari”.

Giovernatore Massachusetts: “Chi è in vacanza sulla costa torni a casa”

Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha invitato le persone in vacanza sulla costa a partire ben prima che Henri colpisca mentre quelle che sono in procinto di lasciare la propria casa di ritardare la partenza. Il servizio meteo ha avvertito che la tempesta, con i suoi forti venti, potrebbe creare diffuse inondazioni costiere. Le autorità di Massachusetts, Connecticut e New York hanno ipotizzato una possibile e temporanea (una settimana circa), interruzione dell’energia elettrica. Allo stesso tempo hanno ricordato a chi possiede delle barche di metterle al sicuro, fare il pieno dell’auto e accumulare una scorta sufficiente di cibo in scatola.