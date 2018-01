NEW YORK – Se nel 2005 non è stato Steven Avery a uccidere la fotografa Teresa Halbach, una possibilità da prendere in considerazione dopo la messa in onda del documentario “Making a Murderer” su Netflix, allora chi è l’omicida? Alcune persone, tra cui un importante detective della polizia, pensano che il responsabile sia stato il serial killer Edward Wayne Edwards, che avrebbe poi fatto abilmente incastrare Avery. E’ quanto riportato da InTouch che aggiunge:

Edwards, morto in carcere il 7 aprile 2011, ha ucciso almeno cinque persone, se non di più. Nel 1977, due vittime identificate nell’Ohio; due nel Wisconsin nel 1980 e un’altra nell’Ohio nel 1996. Anche prima di questi omicidi, tuttavia, era presente sulla lista dei Most Wanted, i più ricercati, dall’FBI.

John Cameron, un detective della polizia ora in pensione, che lavorava alle unità operative serial killer dell’FBI e sui suoi casi è stato fatto un profilo su “America’s Most Wanted” e “Dateline NBC”, pensa che 12 anni fa, a uccidere la Halbach sia stato Edwards.

“A quanto pare, Edwards sarebbe stato colpevole di orribili omicidi costantemente al centro dell’attenzione dei media e che hanno scatenato il terrore” ha detto a Coast to Coast AM nel 2014, secondo The Independent.

“A partire dalla giovane età, quando aveva 12 anni, è stato in grado di far incastrare un ragazzo per un omicidio commesso invece da lui. E per il resto della sua vita, non ha soltanto ucciso ma è stato poi in grado di far incastrare una persona vicina alla vittima e osservato mentre veniva accusata. Poco prima che Edwards arrivasse a Great Falls, nel 1956, adottò questo metodo a Berkeley, in California, esattamente come ha fatto con Steve Avery”.

Cameron ha pubblicato altre prove che collegano Edwards all’omicidio della Halbach, citando come Edwards abbia commesso omicidi multipli nella notte di Halloween e la fotografa scomparve il 31 ottobre.

Ha anche osservato che nel 2005, quando è stato commesso l’omicidio, Edwards viveva a un’ora soltanto di distanza da Avery.

La morte di Teresa Halbach non è l’unico crimine di alto profilo a cui Edwards è stato collegato: ci sono i 5 omicidi commessi da un misterioso serial killer che si era fatto conoscere con il nomignolo di Zodiac, ma ancora oggi irrisolti. Infatti, in una puntata di Investigation Discovery, My Father, the Serial Killer, la figlia di Edwards ricordava che mentre il padre guardava i notiziari tv su Zodiac urlava:”Non è andata così!”.

Tuttavia, anche se Edwards avesse ucciso la Halbach, ha portato il segreto nella tomba. Avery, intanto sta scontando l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale