Un forte terremoto di magnitudo 6.7 è avvenuto oggi, 22 marzo, al largo di Taiwan alle 18:41 ora italiana, ad una profondità di 20 km. La scossa fa temere per un possibile tsunami. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma ha scosso gli edifici della capitale, Taipei. Taiwan si trova vicino all’incrocio di due placche tettoniche nel Mar Cinese Meridionale ed è soggetta a terremoti.

Aggiornamento ore 20:41.

Forte scossa di terremoto a Taiwan, rischio tsunami

Nella giornata di oggi, martedì 22 marzo 2022, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 nelle vicinanze dell’isola di Taiwan. Il terremoto ha avuto epicentro collocato a una latitudine di 23.238 e a una longitudine di 121.679, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’ipocentro del fenomeno sismico, invece, ha avuto una profondità corrispondente a circa 20 chilometri. Il sisma è stato avvertito in alcune località di Taiwan situate in prossimità della costa.

Terremoto Taiwan, video e testimonianze su Twitter

Su Twitter sono state postate svariate testimonianze di cittadini che abitano in località costiere. Alcuni utenti, infatti, hanno condiviso video per mostrare oggetti in movimento e filmare il terremoto in atto. Al sisma di magnitudo 6.7, poi, a circa due minuti di distanza sia stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6.1.