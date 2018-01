ROMA – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, è stata registrata il 31 gennaio in Afghanistan. Il sisma è stato avvertito fino a New Delhi, in India, e anche in Pakistan e verso la Cina. Le autorità afgane temono che il sisma abbia causato vittime e anche se non ci sono dati ufficiali, alcuni siti riferiscono di una ragazza morta a Quetta, nell’ovest del Pakistan, per il crollo del tetto della sua casa e di almeno 9 feriti.

A registrare il forte terremoto è stata la rete sismica dell’Istituto geofisico americano (Usgs) alle 11,37 del mattino ora locale, le 8.07 in Italia, ed è stato avvertito chiaramente fino a Kabul e anche in Pakistan. La scossa ha avuto magnitudo pari a 6,1, ipocentro a circa 191 chilometri di profondità ed epicentro tra le località di Ghurayd Gharame e Jurm, in Afghanistan.