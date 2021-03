Terremoto Algeria oggi avvertito anche in Italia (Sardegna e Liguria): scossa magnitudo 6.2, nessun morto

Terremoto in Algeria oggi, la forte scossa avvertita anche in Italia (in Sardegna e Liguria). Il sisma, di magnitudo 6.2, è stato registrato alle 00:04 di giovedì 18 marzo (l’1:04 in Italia) davanti alla costa dell’Algeria.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 20 km da Bejaia. Non ci sono stati danni a persone o cose.

Terremoto in Algeria oggi: panico ma niente vittime

Il terremoto di magnitudo 6.2 avvenuto al largo dell’Algeria ha scatenato il panico tra la popolazione ma “senza causare vittime né perdite materiali significative”. Lo afferma la Protezione civile algerina in un comunicato. La scossa si è verificata con epicentro circa 20 km a nordest della città di Bejaia. Poco dopo sono seguite due repliche di assestamento di magnitudo 5.2 e 4.7. Lo afferma il Centro algerino di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica (Craag).

Terremoto in Algeria avvertito in Sardegna e Liguria

E’ stata avvertita anche in Italia la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2. Diverse testimonianze sono arrivate da cittadini all’Ansa, in particolare dalla Sardegna e dalla Liguria. Non si registra comunque alcun danno.