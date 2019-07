CANBERRA – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6,6 gradi sulla scala di Richter, è stata registrata al largo della costa nord-occidentale australiana.

L’epicentro è stato registrato a 213 km dalla città costiera di Brome. Sulla terra ferma, testimoni hanno riferito di forte paura ma nessun danno. Per ora le autorità non hanno lanciato l’allarme tsunami.

La terra trema anche nelle Filippine e in Giappone

La scossa di terremoto fa seguito a quella che tra il 12 e 13 luglio ha colpito le Filippine e il Giappone. Si tratta di due violente scosse che hanno colpito il sudest Asiatico: se nelle Filippine si registrano decine di feriti, in Giappone la scossa (seppur maggiormente intensa) ha provocato al momento solo allarme (e nessun allerta tsunami anche in questo caso, pur essendo un pericolo sempre in agguato nell’arcipelago nipponico). Non è ancora dato sapere se i due sismi siano collegati alla stessa faglia ne se siano collegati con quello dell’Australia.

Fonte: Agi