BRASILIA – Terremoto in Brasile: una scossa di magnitudo 6.6 della scala Richter ha colpito la parte occidentale del Paese, in larga parte coperto dalla foresta amazzonica. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

La scossa è stata registrata alle 20:25 di sabato 5 gennaio ora italiana, ed è stata avvertita anche in Perù.