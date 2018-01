LOS ANGELES – Dopo l’allerta tsunami di qualche giorno fa, torna la paura terremoto in California. Nella notte del 25 gennaio due scosse di terremoto sono state registrate tra Los Angeles e San Diego. La scossa più forte, di magnitudo 4, è stata avvertita da milioni di persone che allarmate si sono svegliate intorno alle 2.09 del mattino, le 11 in Italia.

La forte scossa di magnitudo 4 è stato registrato dalla rete di monitoraggio sismico statunitense Usgs alle 2.09 del 25 gennaio, con ipocentro ad appena 10 chilometri di profondità ed epicentro ad appena 13 chilometri da Trabuco Canyon. Il terremoto è stato distintamente avvertito anche a Home Gardens, Corona, San Bernardino e fino a Los Angeles e San Diego.

Solo il giorno prima, intorno alle 10, 30 del mattino, nella stessa area era stata registrata dall’Usgs una scossa di magnitudo 2.5 con ipocentro a 7.7 chilometri di profondità ed epicentro tra Litle Crick e Davore, in prossimità di Los Angeles. Due terremoti non violentissimi, ma che destano sempre più preoccupazione nella popolazione che teme come nella zona si stia preparando il terremoto catastrofico che i più allarmisti chiamano Big One.

Sono state oltre 10 milioni le persone nell’area che hanno iniziato a riportare la notizia della violenta scossa che li ha svegliati nel cuore della notte sui social network. Un uomo residente proprio nelle vicinanze del Trabuco Canyon, epicentro del sisma, ha raccontato di aver sentito prima un forte rumore e poi la terra ha iniziato a tremare sotto i suoi piedi. Dan Amarante, meteorologo americano, ha raccontato: “Terremoto nel sud della California. Non così forte, ma abbastanza da svegliare un sacco di persone tra le aree di San Diego e Los Angeles”.