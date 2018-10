PORT HARDY – Terremoto in Canada. Una scossa di magnitudo 6.6 della scala Richter è stata registrata lunedì 22 ottobre nella provincia costiera della British Columbia.

Al momento non risultano danni e non è previsto uno tsunami. L’osservatorio geologico statunitense (United States Geological Survey) riferisce che l’epicentro del sisma è stato individuato a circa 300 chilometri da Tofino e 190 a sud-ovest di Port Hardy, sull’isola di Vancouver, ad una profondità di 10 chilometri. Il National Tsunami Warning Center ha twittato che non si attendono tsunami.

Il terremoto è stato uno di una breve serie di scosse di magnitudo simile che non hanno causato danni né vittime.