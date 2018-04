SANTIAGO DEL CILE, CILE – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 è stata registrata in Cile, a Ovalle.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’epicentro è stato registrato ad una profondità di 76 chilometri, a 54 chilometri a sudovest dalla cittadina. Non si hanno, al momento, notizie di danni a cose o persone.

Il sisma è stato registrato alle 12:19 ora italiana, in una zona non densamente popolata. Non dovrebbero esserci danni gravi, ma la paura tra la popolazione locale è stata tanta.