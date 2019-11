ROMA – Trema il Pacifico: due forti scosse di terremoto, una di magnitudo 6 una di magnitudo 6,6 hanno colpito a pochi minuti di distanza prima il Cile e poi le Isole Tonga.

La scossa in Cile.

A Santiago del Cile la scossa di magnitudo 6 ha fatto oscillare diversi palazzi, mentre migliaia di persone erano in strada per le proteste che da settimane attraversano il paese sudamericano. Lo US Geological Survey ha indicato la magnitudo a 6.0, individuando l’epicentro a 28 km da Illapel, nel pressi della zona costiera centrale del Cile, a 49 km di profondità. Non ci sono al momento notizie di vittime o danni rilevanti. Nel 2010 un sisma di magnitudo 8.8, seguito da tsunami, causò 525 morti.

La scossa al largo delle Isole Tonga.

Poco dopo la scossa che ha colpito il Cile un altro terremoto, di magnitudo 6,6, è stato registrato al largo delle Isole Tonga, nell’oceano Pacifico.

Fonte: Ansa.

Terremoto Salerno, scossa di magnitudo 2.6 a Ricigliano

Lieve scossa di terremoto in provincia di Salerno nelle prime ore di lunedì 4 novembre. L’Ingv ha registrato alle 3.58 un sisma di magnitudo 2.6 con epicentro a 4 chilometri Nord-Ovest da Ricigliano. Non si registrano danni, ma la scossa è stata avvertita dai residenti e sono state decine le telefonate arrivate ai vigili del fuoco.

Il terremoto è stato localizzato tra i seguenti comuni:

30 Km a W di Potenza (67122 abitanti)

42 Km a E di Battipaglia (50786 abitanti)

59 Km a E di Salerno (135261 abitanti)

61 Km a E di Avellino (54857 abitanti)

64 Km a E di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)

73 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti)

75 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)

79 Km a E di Scafati (50787 abitanti)

83 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

85 Km a S di Foggia (151991 abitanti)

91 Km a SW di Andria (100440 abitanti)

93 Km a W di Altamura (70396 abitanti)

93 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)

95 Km a E di Portici (55274 abitanti)

95 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)

96 Km a W di Matera (60436 abitanti)

96 Km a E di Acerra (59573 abitanti)

97 Km a SW di Barletta (94814 abitanti).

Fonte: AGI