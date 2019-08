SANTIAGO DEL CILE – Una forte scossa di magnitudo 6,6 ha colpito oggi, 1 agosto, il Cile nella zona del centro-sud ed è stata avvertita nella capitale Santiago e in almeno otto regioni del Paese. Lo riferisce la Radio Bio Bio.

Secondo informazioni preliminari pubblicate da Centro sismologico nazionale (Onemi) il sisma è stato registrato alle 14,28 locali con un epicentro a 47 chilometri ad ovest di Pichilemu, nella regione di O’Higgins, e a 13,2 chilometri di profondità. Le regioni colpite, ha aggiunto l’emittente, sono Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía e Los Ríos.

In un comunicato l’Onemi ha sostenuto che i propri tecnici “stanno valutando la situazione regionale”, ma che “preliminarmente non si riportano danni a persone, alterazione a servizi di base o a infrastrutture come conseguenza della scossa sismica”. Da parte sua il Servizio idrografico e oceanografico della Maina (Shoa) ha segnalato che le caratteristiche del sisma non riuniscono le condizioni per generare uno tsunami sulle coste del Cile”.

Radio Cooperativa di Santiago ha segnalato inoltre che la scossa di terremoto è avvenuta mentre il presidente cileno Sebastián Pinera stava pronunciando un discorso a Teno, nella regione del Maule, in occasione dell’ampliamento di un impianto di produzione della frutta.

Il capo dello Stato ha interrotto il suo intervento per qualche momento, riprendendolo ed osservando scherzosamente che il tremore andava considerato come “un applauso della terra in omaggio a quanti la lavorano per raccoglierne i frutti”. (fonte ANSA)