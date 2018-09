QUITO – Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi Richter ha colpito la sera del 6 settembre una vasta zona dell’Ecuador centrale causando panico fra la popolazione, ma solo danni di lieve entità. Lo riferisce il quotiano El Comercio di Quito.

La scossa è stata registrata dall’Istituto geofisico (Ig) dell’Ecuador alle 21,12 locali a 6,25 chilometri dal cantone di Cumandá della provincia di Chimborazo, ad una profondità di 82,53 chilometri.

Il fenomeno sismico è stato avvertito con grande intensità nelle province di El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos e Manabí, ed anche in grandi città come Quito, Guayaquil e Ambato allarmando la popolazione che in molti casi si è riversata nelle strade. Il Segretariato per la gestione dei rischi del ministero dell’Interno ecuadoriano ha reso noto in nottata che il bilancio provvisorio e di alcune persone ferite e di danni di lieve entità.