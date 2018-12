MANILA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata nella notte al largo delle Filippine ed è stata emessa un’allerta tsunami, poi fortunatamente rientrata.

Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, la scossa è avvenuta alle 11:39 ora locale (le 4:39 in Italia) e ha avuto ipocentro a circa 50 km di profondità ed epicentro 100 km a sudest di Pondaguitan, che si trova sulla grande isola filippina meridionale di Mindanao.

Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) si è subito attivato, paventando la possibilità che onde anomale potessero crearsi e raggiungere le coste fino a 300 km dall’epicentro del sisma. L’allarme è poi rientrato.

Non sono al momento segnalati danni a persone o cose. Il sisma conferma una fine dell’anno drammatica nel Pacifico, in particolare in Indonesia ancora alle prese con le conseguenze del terremoto e tsunami del Krakatoa.

Anche in Italia è tornata la paura con l’attività sismica in Sicilia dovuta al risveglio di Etna e Stromboli.