Blitz dice

Ocean Viking: 7 su 10 di quelli ripescati e sbarcati se li pigliano Francia e Germania. Redistribuzione europea migranti, non era quel che volevamo? Sette su dieci. Non ci basta. Non era quel che volevamo. Ne prendiamo nervosamente, di mala voglia 3 su 10. Perché vogliamo l’unico immigrato buono: quello che non c’è.